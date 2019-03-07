"النيل العربية" تشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب

تشارك "مجموعة النيل العربية" للنشر والتوزيع بالقاهرة، بمعرض الرياض الدولى للكتاب لعام 2019، والمقرر انطلاقه في الثالث عشر من شهر مارس الجاري بمجموعة كبيرة من الإصدارات الجديدة، والتى تتنوع بين الكتب العلمية والأكاديمية والمترجمة والأعمال الأدبية.



ومن أبرز الإصدارات الجديدة للدار؛ الجريمة والسجون والثقافة،17 فبراير بين الثورة والمؤامرة، دليلك إلى الصحة والسعادة، الإعلام السياسي،المليونير اليقظ، التفكير خارج الصندوق، الليبرالية في القرن العشرين" الوسطية في أوربا" ونعم حواء تستطيع، حلم الإنجاب، والمعادن الاستراتيجية.



كما تشارك بعدد كبير من الروايات المميزة العربية مثل "طوفان اللوتس، وحق اللا عودة، وسيرة العريان"، وعدد من الأعمال حديثة الإصدار مثل رواية "فيكا، وديوان "في لمح البصر وزايا"، وأحدث الإصدارات الروائية "أورجانزا" ورواية "مولانا السيد" و"تغريبة بلا رغبة" لمجدى حليم.



ويُعتبر معرض الرياض الدولي للكتاب منبرًا ثقافيًا عالميًا يتيح تسليط الضوء على أهمية القراءة، ويشجع دور النشر على إنتاج منصات ثقافية وفكرية في شتى أنواع العلوم والمعارف، كما يعد من أكبر الفعاليات الثقافية في المملكة، والأكثر مبيعًا من بين المعارض العربية، حيث يزور المعرض سنويا ما يزيد على 500 ألف زائـر، وتشارك فيه أكثر من 500 دار نشر عربية وعالمية، ويقدم أكثر من 80 فعالية ثقافية، ويشارك في تنظيمه أكثر من 250 منظما.

