حبس 5 متهمين بتهريب كمية من مخدر الهيروين بقيمة 20 مليون جنيه

قررت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة أحمد عز الدين المحامي العام، حبس 5 متهمين بجلب كمية كبيرة من مخدر الهيروين للبلاد بقصد توزيعها على العملاء، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



كان قد تمكن قطاع الأمن الوطنى بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضبط عناصر عصابي تخصص في جلب مخدر الهيروين من إحدى الدول العربية وترويجه على عملائهم بداخل البلاد، والمتهمين هم «عبدالله.ع» و«عبد الملك.ع» و«هناء.ع» و«فيصل.ن» و«خليل.ف»، وتبين من التحريات قيام المتهم الأول بجلب المواد المخدرة من الخارج بينما يقوم باقى عناصر التشكيل بعقد الصفقات مع تجار تلك المواد المخدرة لترويجها بالبلاد.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القاهرة، والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى والجهات المعنية أمكن ضبط الأول حال وصوله للبلاد على متن إحدى الرحلات القادمة من إحدى الدول العربية، وأسفر التفتيش عن ضبط "كمية لمخدر الهيروين وزنت نحو 5 كيلو و400 جرام مخبأة داخل 12 كيس "مكسرات"،10 خواتم فضة، ساعتي يد، وجهاز لوحى "تابلت".



كما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدراتمن ضبط باقى عناصر التشكيل بأحد الأكمنة المعدة لضبطهم بمنطقة المنيل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبحوزتهم 5 جرام هيروين، 15 جرام لمخدر القات، مبالغ مالية "8050 جنيه مصرى، 1300 ريال يمنى"، 7 هواتف محمولة، وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بجلب المواد المخدرة بقصد ترويجها داخل البلاد، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيقات.