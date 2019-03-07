إجراء "الاختبار الإلكتروني الموحد E-Exam" بجامعة الفيوم

أجري صباح اليوم "الاختبار الإلكتروني الموحد "E-Exam" لطلبة الفرقة السادسة من كلية الطب بالجامعة بمعامل الحاسب الآلي بكلية الحاسبات والمعلومات.



جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور هالة شاهين وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حلمي البنداري مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة، والدكتور مسعود إسماعيل المدير التنفيذي للمعلومات، والدكتورة رانيا أبوالسعود مدير البنية الأساسية لشبكة المعلومات.



أوضح الأستاذ الدكتور أشرف رحيل أن كلية الطب جامعة الفيوم تشارك في الاختبار الإلكتروني الموحد E-Exam والذي يتم على مستوى الجامعات المصرية بمشاركة 100 طالب وطالبة من الفرقة السادسة بالكلية، مشيرًا إلى أن مشروع الاختبارات الإلكترونية في الجامعات يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير منظومة التعليم والامتحانات في مصر، ورفع مستوى خريجي الجامعات المصرية خصوصًا خريجي كليات الطب بما يواكب مستويات نظرائهم بالجامعات العالمية.



كما أكدت الأستاذ الدكتور هالة شاهين على أهمية تطبيق الاختبار الموحد على طلاب القطاع الطبي، لتقييمهم للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، مشيرة أن هناك تنسيق بين وزارتي التعليم العالي والصحة والجامعات في هذا الشأن، بهدف تقنين إجراءات تلك الاختبارات.



وأضافت أنه سيتم منح الـ100 طالب الأوائل على مستوي كليات الطب المشاركة في الاختبار المعرفي الموحد فرصة للتدريب بأحد المستشفيات الجامعية بالخارج.



ومن المقرر أن يجري الاختبار الموحد بمشاركة نحو 3 آلاف طالب من 21 كلية طب على مستوى الجامعات المصرية تشمل 18 كلية طب حكومية و2 كلية طب خاصة و1 كلية طب القوات المسلحة بجامعات القاهرة وعين شمس وأسيوط وقناة السويس والمنصورة وطنطا وبنها وجنوب الوادي وسوهاج وبني سويف وكفر الشيخ والمنيا والإسكندرية والزقازيق والمنوفية وأسوان والفيوم وبورسعيد و6 أكتوبر ومصر للعلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى كلية طب بالقوات المسلحة، وهو ما يمثل 10% من إجمالي عدد طلاب كليات الطب.