حصاد أكثر من 19 ألف فدان بنجر في كفر الشيخ

أعلن المهندس محمد السيد عبد الله، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، عن حصاد أكثر من 19 ألف فدان بنجر، على مستوى قطاعات المحافظة الزراعية، خلال هذا الأسبوع.



وقال "عبد الله"، أنه جرى زراعة البنجر فى جميع قطاعات الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، مع بداية موسم الخريف، لأكثر من 123 ألف فدان من المتعاقد عليه هذا العام، مشيرا إلى أن هناك وعي من المزارعين بالسياسات الخاصة بزراعته.



وأكد "عبد الله"، أن عمليات الحصاد مستمرة بجميع قطاعات المحافظة الزراعية، حتى يتم الانتهاء من حصاد كافة المحاصيل الشتوية، بالتزامن مع اقتراب موسم الصيف.



يُذكر أن محافظة كفرالشيخ تُعد من المحافظات الرائدة في زراعة بنجر السكر، كونها من أولى المحافظات فى الزراعة والإنتاج لهذا المحصول، حيث أنها تزرع مساحة كبيرة من الأراضى الزراعية بمحصول البنجر كل عام.