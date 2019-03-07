"شعراوي": مهتمون بتفعيل التعاون مع دول أفريقيا

أشاد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بجهود منظمة المدن الأفريقية والمملكة المغربية لعودة مصر إلى هيئة المكتب التنفيذي للمنظمة، والذي توافق مع فوز مصر برئاسة الاتحاد الأفريقي وتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئاسة خلال شهر فبراير الماضي.



وأكد "شعراوي" خلال لقائه وفد منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقيةUCLGA" برئاسة جان بيير مباسى السكرتير العام للمنظمة، وذلك بحضور كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.أن الوزارة مهتمة بتفعيل التعاون مع دول القارة الأفريقية في مجال المحليات وكافة المجالات التنموية خلال العام الجاري.



ورحب الوزير بعقد اتفاقيات توأمة بين المدن المصرية ونظيرتها الأفريقية في إطار المنظمة خلال الفترة المقبلة بما يساهم فى دعم مبادرات تحسين البنية التحتية والاستثمار المشترك بين دول القارة بما يعود بالنفع على شعوبها وتحسين أحوالهم المعيشية.



وأشار إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة أشكال الدعم لتحقيق مزيد من التعاون والفاعلية خلال الفترة المقبلة بين الجانبين، لافتًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع فى شهر يوليو المقبل، للمكتب التنفيذي للمنظمة واقتراح تنظيم اجتماع آخر لوزارء التنمية المحلية، لافتا إلى جهود مصر لوقف الهجرة غير الشرعية من أفريقيا وأهمية التسويق الجيد للموارد التنموية الموجودة في القارة الأفريقية لدخولهم كشركاء أقويا لدعم العمل التنموي في القارة.



وشدد على اهتمام الحكومة والقيادة السياسية بتمكين المرأة ودعم دورها في السياسي والاقتصادي في كافة المجالات بالمجتمع، لافتا إلى تولى المرأة المصرية لـ8 حقائب وزارية بالإضافة إلى توليها عدد من المناصب المحلية القيادية على رأسها منصب المحافظ.