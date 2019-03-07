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اقتصاد
الخميس 07/مارس/2019 - 01:39 م

"سوديك" تستخدم كامل متحصلات زيادة رأس المال

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
اكرم عمران
dostor.org/2543959

قالت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" إنها استخدمت كامل متحصلات الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة حتى نهاية ديسمبر الماضي، البالغة 992.93 مليون جنيه، والتي تم قيدها في 2014.

وأوضحت الشركة للبورصة منذ قليل، أنها ضخت نحو 400 مليون جنيه في مشروع أرض 301 فدان حتى ديسمبر 2014، وسداد 191 مليون جنيه مقابل الاستحواذ على كامل أسهم شركة طابروك للتعمير وشراء قطعة الأرض البالغ مساحتها 172 ألف متر.

وأضافت أنه تم سداد 30 مليون جنيه خلال 2015 تمثل الدفعة المقدمة من قيمة شراء قطعة الأرض البالغ مساحتها 31 فدانًا بالسادس من أكتوبر من هيئة المجتمعات العمرانية.

كما قامت الشركة بسداد 73 مليون جنيه في 2016 تمثل القسط الأول من قيمة قطعة الأرض البالغ مساحتها 31 فدانًا بالسادس من أكتوبر، وسداد 100 مليون جنيه خلال 2016 تمثل دفعة تحت حساب عقد الشراكة مع شركة "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" لتعمير وتطوير 655 فدانًا بمدينة هليوبليس الجديدة بشرق القاهرة وإنشاء مشروع سكني وإداري وترفيهي.

وأشارت إلى أنها قامت خلال 2018 بسداد 18 مليون جنيه تمثل دفعة تحت حساب عقد أعمال هندسية لمشروع 655 فدانًا هليوبليس الجديدة بشرق القاهرة، وسداد 30 مليون جنيه تمثل دفعة تحت حساب عقد شركتين لتعمير وتطوير 1.3 مليون متر مربع بالساحل الشمالي، بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه مصروفات أخرى.

وقامت سوديك كذلك في 2018 بسداد 61 مليون جنيه تمثل القسط الثالث من قيمة قطعة الأرض البالغ مساحتها 31 فدانًا بالسادس من أكتوبر، وسداد 250 مليون جنيه تمثل دفعة مقدمة من قيمة تسوية الأرض البالغ مساحتها 1400 فدان تقريبًا بالشيخ زايد، بناءً على اتفاقية التسوية مع إدارة الكسب غير المشروع.

وعن نسبة إنجاز المشاريع مقارنة بما تم الإفصاح عنه في نشرة الاكتتاب، قالت سوديك إنه تم الانتهاء من التصميمات التنفيذية لمشروع 301 فدان (VILLETTE) والتصميمات النهائية لوحدات منطقة الفيلات وكذلك منطقة العمارات وتصميمات المرافق والشبكات وتم اعتمادها من الجهات الحكومية.

ونوهت بأنه جارٍ تسليم المرحلة الأولى والثانية للفيلات، ومن المخطط البدء في تسليم المرحلة الثالثة والرابعة بدءًا من الربع الثاني لـ2019.

وأشارت كذلك إلى أنه تم إسناد أعمال الإنشاءات للمراحل من الثالثة وحتى السادسة للفيلات والوحدات الملاصقة وأعمال البنية الأساسية لنفس المراحل، والانتهاء من تصميم باقي المراحل السكنية للمشروع، واعتماد المخطط العام التفصيلي لمنطقة العمارات.

وحققت الشركة أرباحًا بلغت 450.9 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2018، مقابل أرباح بلغت 598.6 مليون جنيه في العام السابق له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال العام الماضي إلى 3.7 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 2.29 مليار جنيه في العام السابق له.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة خسائر بلغت 193.4 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 154.25 مليون جنيه في 2017.

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