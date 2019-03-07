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محافظات
الخميس 07/مارس/2019 - 01:39 م

محافظ الجيزة: تحويل 120 ألف بطاقة تموين ورقية لإلكترونية

اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد
مصطفى علم الدين
dostor.org/2543958

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، انتهاء المحافظة من التعامل ببطاقات التموين الورقية، حيث قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بتحويل 120 ألف بطاقة ورقية إلى بطاقات الكترونية، والتي ستساهم في الحد من التلاعب في الأموال المخصصة للدعم والقضاء على تكرار الأسماء المقيدة في أكثر من بطاقة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه وإنهاء معاناة المواطنين.

ووجه المحافظ أجهزة مديرية التموين، بضرورة تكثيف أعمال الرقابة على البدالين التموينين والمخابز لضمان وصول الدعم الى مستحقية ومواجهة كل أوجه الغش والتدليس.

وأضاف المحافظ أن الدور الرقابي لمديرية التموين أسفر عن تحرير 2770 محضرا بواقع 1785 في مجال المخابز البلدية والطباقي والمطاحن فى مخالفات نقص وزن ومخالفة المواصفات وعدم حمل شهادات صحية و129 محضر لبدالين تمويين و48 محضر فى مجال المواد البترولية والبوتجاز.

وقال هشام كامل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، إنه تم البدء فى أعمال حصر جميع بطاقات التموين الورقية خلال شهر يونيه 2018 والتي بلغت 120 ألف بطاقة ورقية وتم إرسالها إلى وزارة التموين لمراجعة البيانات وإصدار البطاقات، وجار تسليمها إلى أصحابها.

وكشف مدير مديرية التموين خلال عرضه لتقرير عن مجهودات المديرية عن استمرار تدعيم المناطق ذات الكثافات السكانية العالية بقوافل اليوم الواحد والتوسع فيها وزيادة عددها، وذلك من خلال إطلاق 8 قوافل يومية بدلا من 4 قوافل؛ بهدف توفير السلع الغذائية بأسعار تنافسية، وقد بلغ عدد القوافل خلال الشهر 180 قافلة.

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