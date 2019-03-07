لونجستاف لاعب وسط نيوكاسل قد يغيب عن باقي الموسم للإصابة

قال نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس إن لاعب الوسط شون لونجستاف قد يغيب عن باقي الموسم عقب إصابته في ركبته.



وتعرض اللاعب (21 عاما) المتخرج من أكاديمية النادي، الذي شارك في 13 مباراة مع نيوكاسل في كافة المسابقات هذا الموسم، للإصابة خلال الخسارة 2-صفر على أرض وست هام يونايتد يوم السبت الماضي خلال صراع على الكرة مع روبرت سنودجراس وتم استبداله في الاستراحة.



وقال النادي في بيان عبر موقعه على الإنترنت "نيوكاسل يونايتد يؤكد أن لاعب الوسط شون لونجستاف من المرجح غيابه عن ما تبقى من موسم 2018-2019 بسبب إصابة في أربطة الركبة".



ويحتل نيوكاسل المركز 14 في ترتيب الدوري قبل تسع مباريات على نهاية المسابقة وسيستضيف إيفرتون بعد غد السبت.