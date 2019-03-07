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الخميس 07/مارس/2019 - 01:37 م

في ذكرى معاهدة السلام الـ40.. "كيرتزر": السادات أعلن أنه لن يتخلى عن شبر واحد من أرض مصر

السادات
السادات
هالة أمين
dostor.org/2543952

أكد دانيال كيرتزر السفير الأمريكي الأسبق بالقاهرة وتل أبيب، بمناسبة الذكرى الأربعين على توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في 26 مارس الجاري - أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات أعلن منذ البداية أنه لن يتخلى عن شبر واحد من الأراضي المصرية، وفي نفس الوقت كان يدرك مخاوف إسرائيل وكان قادرًا على فهم العقلية الإسرائيلية.

وحسبما أفادت صحيفة جورزاليم بوست، قال "كيرتزر" - الذي سيكون أحد المشاركين في مؤتمر لمعهد ترومان في الجامعة العبرية بمناسبة مرور 40 عامًا على اتفاقية السلام
- إن الأحكام الأمنية لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل هي أهم عناصرها ومفتاح لضمان نجاح الاتفاقية، مضيفًا أن السادات قد فهم أن إسرائيل لديها مخاطر أمنية أثناء التنازل عن العمق الإستراتيجي في سيناء.

ووفقًا للتقرير، يوافق يوم 26 مارس الذكرى الأربعين لتوقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في 1979، والتي وصل "كيرتزر" بعد أربعة أشهر من توقيعها، إلى السفارة الأمريكية في القاهرة كدبلوماسي مبتدئ شارك في تنفيذ الاتفاق وفي الحكم الذاتي الفلسطيني، وكان جزءًا من المحادثات وقتها، وكان من المقرر أن يعود إلى القاهرة كسفير للولايات المتحدة في عام 1997، ثم سفيرًا لدى إسرائيل عام 2001.

وقال "كيرتزر" إنه بينما قال "السادات" منذ البداية إنه لن يتخلى عن شبر واحد من الأرض المصرية، لكن كان هناك بنودًا خاصة بعدد القوات والأسلحة في سيناء، مضيفًا أنه إذا كانت الأحكام الأمنية للاتفاقية - بما في ذلك معلومات المخابرات الأمريكية حول تحركات القوات الممنوحة لكلا الجانبين وإنشاء القوة والمراقبين في القوة المتعددة الجنسيات في سيناء - هي نقاط القوة في الاتفاق، لكن كان مصدر ضعفها أنها كانت معاهدة ثنائية.

وأوضح "كيرتزر" أن الفلسطينيين فوتوا فرصة جيدة بعدم رغبتهم في المشاركة في محادثات الحكم الذاتي، وقاطعت الدول العربية، ونتيجة لذلك، فإن المعاهدة انتهت بشكل ثنائي بدلًا من أن تكون على المستوى الإقليمي لأن العرب وفلسطين وقتها لم يكونوا مدركين للعقلية الإسرئيلية ومخاوف إسرائيل الأمنية.

وأضاف أنه لو دخل الفلسطينيون في محادثات الحكم الذاتي التي كانت جزءًا من الاتفاق، فإن القضايا التي تمت مناقشتها - ولم يتم حلها - بعد سنوات من ذلك خلال عملية "أوسلو" كان سيتم التفاوض عليها في وقت سابق، عندما كان من الأسهل التوصل إلى اتفاق.

وقال "كيرتزر" - وهو منتقد قاسٍ منذ فترة طويلة لمشروع الاستيطان – إنه أولا "كان هناك عدد أقل من المستوطنات في عام 1979 أو 1982"، ثانيًا، "كان هناك عامل إثارة كان موجودًا في معاهدة 1979 والذي كان من الممكن الاستفادة منه".

وأضاف أنه لو انضم الفلسطينيون إلى المحادثات في ذلك الوقت، فإن بقية العالم العربي من المحتمل أن يكونوا قد انضموا إليها، وهو أمر لم يحدث حتى تم دفعهم للقيام بذلك من قبل وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر كجزء من محادثات مدريد في أوائل التسعينات.

وقال "كيرتزر": تخيلوا لو كنا قادرين على القيام بذلك في عام 1979 أو 1980، مع الفلسطينيين في المفاوضات والعالم العربي، كان من الممكن أن نمضي قدمًا في السلام، فالوضع على الأرض ليس بنفس التعقيد الذي كان عليه منذ ذلك الحين، مع نمو المستوطنات.

وأشار إلى أن الدروس التي يمكن استخلاصها من اتفاق السلام الإسرائيلي - المصري، أهمها درس يتعلق بالقيادة، قائلًا: "كان لديك ثلاثة زعماء ملتزمون جميعًا بالعمل على إنجاحها، فقد كان لديك قائد مصري (السادات) جاهز للمحادثات، وكان لديك زعيم إسرائيلي (مناحم بيجن) مستعد أيضًا للتفاوض، كما كان لديك رئيس أمريكي (جيمي كارتر) من كان مستعدًا للتعاون وتركيز قدرًا كبيرًا من الاهتمام على المفاوضات".

وأكد كيرتزر أنه "لم يكن لديك بالفعل هذا النوع من القادة منذ ذلك الحين، وأنه بحلول عام 1982، مع اغتيال السادات قبل عام، خرج كارتر من منصبه واختفى هذا الجمع الفريد من المشهد"

وقال: "القيادة تحدث فرقًا هائلًا، وتجميع هؤلاء الثلاثة معًا في تلك اللحظة يخبرك أنه إذا استطعت الحصول على هذه اللحظة مرة أخرى ووجود قادة حقيقيين يفهمون أن السلام لا يتحقق من خلال الفوز بنسبة 100٪ مما يريدون، ولكن من خلال معرفة ما يحتاجون إليه وكيف يمكن للطرف الآخر تلبية متطلباته عندها يمكنك على الأقل أن تأمل في عملية سلام".

واختتم "كيرتزر" تصريحاته بأن كلا من "السادات" و"بيجن" قد اتخذ قرارًا إستراتيجيًا تجاه السلام وكلاهما كانا جديين بما يكفي وناضجين بما يكفي.

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