محافظ "المركزي" في لاتفيا المحاط بالفضائح يحضر اجتماع البنك الأوروبي

من المقرر أن يشارك محافظ البنك المركزي في لاتفيا، إلمارس ريمسفيكس، اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت اليوم الخميس، على الرغم من فضيحة الفساد المحيطة به.



وقال متحدث باسم البنك المركزي في ريجا، لوكالة الأنباء الألمانية، إن محافظ البنك المركزي سافر لحضور اجتماع أعلى هيئة لتقرير سياسات البنك المركزي الأوروبي.



وكان ممثل الادعاء في لاتفيا أعطى الضوء الأخضر لريمسفيكس لحضور الاجتماع.



واستأنف ريمسفيكس عمله في نهاية فبراير الماضي عقب أن ألغت محكمة العدل الأوروبية حظرا فرضه النظام القضائي عليه.



وقضت المحكمة بان لاتفيا لم تقدم أي أدلة على الاتهامات الموجهة لريمسفيكس لتبرير توقيف عضويته بالمجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي، وكان جرى منع ريمسفيكس من تأدية مهامه في فبراير 2018 لاتهامه بارتكاب أعمال فساد.



وقالت هيئة مكافحة الفساد في لاتفيا إن ريمسفيكس طالب وقبل رشاوى بقيمة 100 ألف يورو (113 ألف دولار).



ونفى ريمسفيكس، الذي يترأس البنك المركزي منذ عام 2001، الاتهامات الموجهة إليه، واعتبر نفسه ضحية لمخطط من جانب البنوك التجارية في لاتفيا.