ضبط موظف إدعى قدرته على إلحاق الشباب بالكليات العسكرية في سوهاج

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لاتهامه بالنصب على أحد المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منه في سوهاج.



تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من محاسب قانوني، مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة سوهاج، ضد "مؤمن.خ.أ" موظف بإحدى الجهات الحكومية، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج، بالحصول منه على مبلغ 30 ألف جنيه كمقدم لمبلغ 50 ألف جنيه نظير إلحاق نجله بإحدى الكليات العسكرية، زاعمًا مقدرته على ذلك من خلال علاقاته بمسئولى تلك الجهة - على خلاف الحقيقة - ولم يلتزم بذلك، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.



أمر اللواء ابراهيم الديب مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بإستدعاء المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.