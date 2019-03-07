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الخميس 07/مارس/2019 - 01:28 م

الخارجية الألمانية تدعو لتعزيز مشاركة المرأة في حل الأزمات الدولية

الخارجية الألمانية
dostor.org/2543934

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لتعزيز مشاركة النساء في حل النزاعات العالمية.

وقال ماس اليوم الخميس بالعاصمة الألمانية برلين خلال فاعلية أقامتها وزارة الخارجية الألمانية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق غدا الجمعة الثامن من شهرمارس: "النساء يمثلن حقا مرساة مهمة للاستقرار بعد أية نزاعات ولا يمكن الاستغناء عنهن في التغلب على الأزمات".

وأضاف الوزير الألماني أن المعهد العالمي للسلام كشف أن تحقيق سلام يتسم بالاستقرار سيصبح أكثر احتمالية بمقدار الثلث، إذا شاركت نساء في عملية السلام، واستدرك قائلا: "ولكن 8 فقط من 100 مقعد في مفاوضات السلام تكون مشغولة في الواقع بالنساء"، وأشار إلى أنه لم يعد ممكنا قبول ذلك لمدة
أطول.

وتابع ماس قائلا: "إننا بحاجة لسياسة خارجية لأجل النساء"، لافتا إلى أن ألمانيا تعمل لأجل تحقيق مشاركة متكافئة للنساء في جميع مراحل التغلب على النزاعات والأزمات.

وأشار ماس إلى أن حكومة بلاده تدعم مثلا إشراك النساء في عملية السلام في سورية، مضيفا أن ألمانيا أضافت وضع النساء في الشرقين الأوسط والأدنى على جدول الأعمال في مجلس الأمن الدولي في شهر يناير الماضي.

وأوضح أن الأمر لا يتعلق فقط بقضايا تخص النساء بشكل مباشر تماما، وقال: "إنما نحن بحاجة لإدخال النساء في جميع القضايا التي تهم مجلس الأمن الدولي".

وحذر ماس من حدوث انتكاسات في تحقيق المساواة للنساء في الأوساط السياسية وأشار إلى أن عدد النساء اللائي يجلسن في البرلمان الألماني "بوندستاج" حاليا يقل عن العدد قبل 20 عاما.

وأضاف الوزير الاتحادي: "منح النساء فرص متكافئة ليس أكثر من مجرد حس سليم"، وأكد أن السياسة التي لا تراعي احتياجات نصف المواطنين وقدراتهم، تعد غير ديمقراطية وغير اجتماعية وغير مثمرة.

وأكد ماس بقوله: "تُظهر كثير من الدراسات أن المجتمعات التي يتساوى فيها النساء والرجال تكون أكثر استقرارا، وسلاما ونجاحا، وربما أكثر سعادة في النهاية".

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