انطلاق الدورة الـ16 لمهرجان الساقية للأفلام الروائية القصيرة 13 مارس

تنطلق فعاليات الدورة السادسة عشر لمهرجان الساقية للأفلام الروائية القصيرة في 13 مارس الجاري، بساقية عبد المنعم الصاوي.



وأعلنت إدارة المهرجان استقرار لجنة المشاهدة المكونة من المصور والمخرج محمد حجازي، والناقد أحمد فؤاد، والمخرجة آية الله يوسف، على القائمة النهائية للأفلام الروائية التي ستخوض المنافسة، وتتضمن 18 فيلما روائيا، من ضمنها: "سحر الكتب" إخراج علاء السيد، و"عزف" إخراج خالد عصام، و"حلم" إخراج هيثم محمد عبد العاطي، و"سبق صحفي" إخراج بيتر فؤاد، و"مريم" إخراج محمود طنطاوي.



ومن المقرر أن تُقام -على هامش المهرجان- ورشة فنية بعنوان "تصوير أفلام منخفضة الميزانية" يقدمها المخرج والمصور محمد حجازي، بقاعة الحكمة، يومي 13 و14 مارس الجاري.



يذكر أن اللجنة التحكيمية للمهرجان هذا العام يترأسها المخرج سمير سيف، وعضوية كل من السيناريست محمد سليمان عبد المالك والناقدة السينمائية مروة أبو عيش.