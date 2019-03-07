الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 24 ألفًا و400 ميجاوات

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال، أمس الأربعاء، وأن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الخميس، 24 ألفًا و400 ميجاوات مقابل 24 ألفًا و500 ميجاوات أمس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفًا و585 ميجاوات.



وكانت وزارة الكهرباء قد فعلت عددًا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء، وقد فعلت خدمة الخط الساخن (121) منذ أغسطس 2016، حيث تلقى هذا الخط أكثر من 5 ملايين مكالمة خلال 27 شهرًا حتى ديسمبر الماضي.