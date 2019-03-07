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اقتصاد
الخميس 07/مارس/2019 - 12:42 م

24.7 % تراجعًا فى أرباح "سوديك" خلال 2018

24.7 % تراجعًا فى
اكرم عمران
dostor.org/2543828

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار"سوديك"، عن تراجع أرباحها خلال 2018 بنسبة 24.7%، لتصل إلى 450.9 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2018، مقابل أرباح بلغت 598.6 مليون جنيه في العام السابق له، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال العام الماضى إلى 3.7 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 2.29 مليار جنيه في العام السابق له.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة خسائر بلغت 193.4 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 154.25 مليون جنيه في 2017.

كانت سوديك قد حققت أرباحًا بلغت 612.9 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2018، مقابل أرباح بلغت 507.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 1.9 مليار جنيه مقابل إيرادات بلغت 1.75 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

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