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حوادث
الخميس 07/مارس/2019 - 12:25 م

إحالة عصابة سرقت 18 مليون جنيه من شركة لنقل الأموال للجنايات

النائب العام المستشار
النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق
حسام محفوظ
dostor.org/2543810

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم الخميس، بإحالة 11 متهمًا بتكوين تشكيل عصابي إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بسرقة 18 مليون جنيه.

كشفت تحقيقات نيابة مدينة نصر أول أن المتهمين يوم 20 أغسطس 2018 سرقوا المنقولات والأوراق المملوكة لشركة لنقل الأموال بالطريق العام حال حملهم أسلحة بيضاء "مطاوي- أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص" وحازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة وبغير ترخيص تلك الآلات دون مسوغًا قانونيًا من الضرورة المهنية.

وشهد مراقب أمن بشركة لنقل الأموال بأنه حال استقلاله سيارة الشركة محل عمله قيادة المتهم الأول ورفقة الشاهد الثاني لتغذية ماكينات الصرافة الآلي عقب تسلمهم مبلغ نقدي قدره 23 مليون جنيه و58 ألف دولار أمريكي، وعقب الانتهاء من تغذية ماكينة أحد البنوك فوجئ بقيام المتهم الأول بالفرار بالسيارة والاستيلاء على المبلغ المتبقي وقدره 18 مليون جنيه و5 آلاف دولار أمريكي، وتبلغ إليه بالعثور على السيارة بأحد شوارع مدينة نصر وبداخلها جزء من المبلغ المستولى عليه.

وشهد رئيس مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر بأن تحرياته السرية دلته على قيام المتهمين بالاشتراك مع المتهم الأول بارتكاب الواقعة الخاصة بسرقة سيارة نقل الأموال المملوكة للشركة حال حملهم أسلحة بيضاء فاستصدر إذن من النيابة العامة لضبط وإحضار المتهمين وتمكن من ضبطهم وضبط المسروقات وعدد من الأسلحة المستخدمة في الواقعة وبمواجهتهم اقروا بارتكاب الواقعة.

وأقر كل المتهمين في التحقيقات بصحة التحريات وبارتكابهم الواقعة، وأن الأسلحة المضبوطة ملكهم واستخدموها في سرقة الأموال والتخطيط للسرقة وتنفيذ العملية.

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