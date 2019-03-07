الحماية المدنية بالغربية تلبي 18 بلاغًا خلال 24 ساعة

أعلنت مديرية أمن الغربية، اليوم الخميس، تلبية الحماية المدنية سلسلة من الاستغاثات تمثلت في 18 بلاغ حريق ومفرقعات وإنقاذ، تلقتها غرفة العمليات والطوارئ بالحماية المدينة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خلال يوم واحد.



تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مدير إدارة الحماية المدنية، بورود 6 بلاغات حرائق متنوعة، و9 مخالفة في مجال الوقاية من أخطار الحريق، وبلاغ مفرقعات عبارة عن "سيارة متروكة"، وبلاغين إنقاذ بري "حادثي تصادم".



تم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة لتجري شئونها.