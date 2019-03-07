عمومية "المصرية للدواجن" تناقش القوائم المالية نهاية مارس

كشفت شركة "المصرية للدواجن" عن أن الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في 31 مارس 2019، ستنظر في القوائم المالية السنوية وتقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن 2018.



وعلى مستوى أعمال الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها بنفس الجلسة، تناقش تعديل نص المادة 47 من النظام الأساسي للشركة.



وسجلت الشركة صافي خسائر بلغت 3.56 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية ديسمبر 2018، مقابل 1.38 مليون جنيه أرباحًا خلال 2017.



ولم تسجل الشركة أي إيرادات خلال العام الماضي، مقابل 749.35 ألف جنيه خلال 2017.



وسجلت المصرية للدواجن خسارة بلغ 2.19 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.68 مليون جنيه أرباحًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.