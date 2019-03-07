تسمم ٣عمال بعد تناولهم "فطير" فاسد في سوهاج

استقبل مستشفى طما المركزي ثلاثة عمال يقيمون بمحافظة أسيوط، مصابين بحالة إعياء شديد وألم بالبطن، إثر تناولهم "فطير" من أحد المحلات بدائرة مركز طما.



تلقى مدير أمن سوهاج اللواء هشام الشافعى بلاغًا من اللواء على صالح نائب المدير لطاع الشمال، يفيد بوصول "محمد.ر" 30 سنة عامل، و"مصطفى.ش" 27 سنة عامل، و"محمد.ا" 30 سنة عامل، إلى مستشفى طما المركزى، مصابين بحالة إعياء وقىء مستمر، إدعاء تناول طعام فاسد، وتم تحويلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعى.



وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة العميد أحمد شمندر مأمور مركز شرطة طما، وبسؤالهم قرروا حدوث إصابتهم عقب تناولهم "فطير" من مخبز ببندر طما بدائرة المركز، ما نتج عنه إصابتهم، واتهموا صاحب المخبز بالتسبب في ذلك.



تمكن ضباط وحدة مباحث المركز، من ضبط صاحب المخبز "حسنى.ع" 38 سنة حاصل على ليسانس آداب، ومقيم في أبو تيج أسيوط،وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، فكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة.