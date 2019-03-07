"الوكيل" يشدد على تفعيل شركة "ليبيا للاستثمارات الخارجية"

قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنه من الضروري إعادة تفعيل نشاط شركة ليبيا للاستثمارات الخارجية، التى كان لها الدور البارز فى الاستثمارات الليبية أثناء رئاسة الوزير محمد الحويج لها، وكذا محفظة ليبيا للاستثمار التى بدأ تفعيلها.



وأضاف الوكيل، خلال كلمته بملتقى الأعمال المصري الليبي، أن الاستثمارات المصرية فى ليبيا 520 مليون دولار فقط، وهي نسبة غير مقبولة ونحن مقبلون على مراحل إعادة الإعمار.



ولفت إلى أنه لا بد من تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، وأن نبدأ فورًا فى العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقين، استعدادا لاستغلال منطقة التجارة الحرة الثلاثية التى ولدت بشرم الشيخ فى 2015 وتضم نصف إفريقيا الشرقى، وهى منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 1.3 تريليون دولار، كمرحلة أولى لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية الشاملة.



وأشار إلى أن الاتحاد انتهى من دراسات إنشاء مركز لوجيستى عالمى بجوار منفذ السلوم بمنطقة الهضبة، وذلك ليس فقط بهدف دعم التجارة البينية، ولكن والأهم دعم صادرات بلدينا الشقيقتين إلى دول الجوار، والتى ستتنامى مع إعادة تشغيل الطريق المتوسطى الدولى من بورسعيد إلى كازابلانكا، الذى يتكامل ويتعامد مع طريق "الإسكندرية- كيب تاون".



وتابع: كذلك لابد أن نبدأ العمل فى الطريق المحورى من جنوب مصر مرورا بجنوب ليبيا إلى تشاد إلى الدول الحبيسة فى وسط إفريقيا ومنها الى داكار، وذلك استكمالا للطريق المعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، وترحيب رئيس وزراء تشاد بتلك المبادرة لنربط البحر الأحمر بالمحيط الأطلسى، ويجب أن نسعى فورا لتكامل الخبرات المصرية مع الاستثمارات الليبية فى إفريقيا لصالح منتسبينا وأبناء وطنينا.



واستطرد: وعلى الاتحادين والغرفة المشتركة السعى الآن لتنفيذ مشاريع مشتركة لإعادة إعمار الشقيقة ليبيا، شرقا وغربا، خاصة فى مجالات النقل واللوجيستيات، والطرق والموانئ، والبنية التحتية والكهرباء، استنادا لخبرة مصر فى الخطة العاجلة للكهرباء والمشروعات الكبرى، وكذا الشراكة فى مشروعات صناعية والتى لمصر خبرة وتكنولوجيا رائدة فيها، مثل صناعة مواد البناء والبتروكيماويات والصناعات الغذائية.



وأكد أنه يجب أن نسعى لإعادة أكثر من 2 مليون من أبناء مصر الذين كانوا يعملون مع أشقائهم الليبيين فى مختلف مناحى الحياة، وهذا سيستدعى إعادة الخط الجوى للقاهرة ثم لمختلف محافظات مصر مع مختلف المدن الليبية، ولتحقيق كل ذلك، يجب أن نعمل سويا، مجتمع الأعمال من الجانبين، وبأسرع ما يمكن، من خلال اتحادينا وغرفتنا المشتركة، من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا فى بلدينا الشقيقين.