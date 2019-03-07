اعتقال المسئول الأمني لداعش في العراق

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية إلقاء القبض على المسئول الأمني لتنظيم (داعش) بقضاء الحضر في محافظة نينوى، مشيرة إلى أنه يعد من أخطر الإرهابيين الذين شاركوا في جريمة سبايكر.



وذكرت المديرية - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الخميس - أنها تمكنت بالتعاون مع فصيل استطلاع القيادة من القبض على المسئول الأمني للتنظيم في قضاء الحضر بالموصل، موضحة أنه يعد واحدًا من أخطر الإرهابيين الذين شاركوا بمجزرة سبايكر، ومن أهم تجار السلاح الذين يقومون بتجهيزه للدواعش، كما أنه من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة (4) إرهاب.



يشار إلى أن الأجهزة الأمنية تعلن بين الحين والآخر اعتقال إرهابيين شاركوا بمجزرة سبايكر عام 2014.