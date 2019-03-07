حليب الماعز يساعد على التخلص من انتفاخ المعدة

قد يحدث انتفاخ المعدة عن طريق تناول بعض الأطعمة، أو تناول الكثير من الطعام دفعة واحدة، وربما يكون سبب آلام الغازات والبطن ناجم عن تناول الحليب، ولكن قد يكون الحل للانتفاخ بإجراء مقايضة سريعة وحاسمة، حسبما ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.



ولا شك أن انتفاخ المعدة يؤثر على كثير من الناس في مرحلة ما من حياتهم، الأمر الذي يجعلهم يعانون من آلام في المعدة والبطن والأمعاء، حسب هيئة الصحة الوطنية البريطانية.



غير أن أكثر سبب معروف للإصابة بآلام وانتفاخ المعدة هو تناول كأس من الحليب على الأقل، وفقا لما ذكرته الصحيفة البريطانية.



ووفقا لخبراء التغذية، فإن الحل بسيط ورخيص أيضا، ويتمثل في التوقف عن تناول حليب الأبقار، والاستعاضة عنه بحليب الماعز، وسيجد المرء أن هذا الحل السريع والبسيط قد يكون كافيا لتجنب الغازات.



وترجح خبيرة التغذية، أماندا هاملتون، أن حليب الماعز يكون أقل قدرة على التسبب بانتفاخ المعدة، مقارنة مع حليب الأبقار الذي يحفز أعراض الحساسية نتيجة لوجود بروتين ألفا أس 1 كاسين.



وتعتقد خبيرة التغذية أن حليب الماعز أسهل على الهضم من حليب الأبقار، لأنه يحتوي على جزيئات دهنية أصغر من الجزيئات الدهنية في حليب الأبقار.



وقالت هاميلتون: "إن التحول من حليب الأبقار إلى حليب الماعز يمكن أن يكون مفيدا للصحة العامة.. ويمكن أن تعمل السكريات غير القابلة للهضم أو سكريات قليلة التعدد الموجودة في حليب الماعز مثل البريبايوتك".