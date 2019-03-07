عبد الحفيظ يؤكد صعوبة مباراة فيتا كلوب الكونغولي بدوري الأبطال

أكد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ، صعوبة مباراة الفريق أمام نظيره فيتا كلوب الكونغولي بعد غد السبت، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.



وأوضح عبد الحفيظ - في تصريح اليوم الخميس - أن صعوبة المباراة تأتي في ظل سعي المنافس لتحقيق الفوز باعتباره السبيل الوحيد أمامه للمنافسة على بطاقتي الصعود لدور الثمانية.. مشيرا إلى أن الجهاز الفني بالأهلي حرص على دراسة فريق فيتا كلوب في الفترة الماضية وشاهد أكثر من مباراة للفريق الكونغولي الذي يؤدي بشكل مميز على ملعبه، ولديه عناصر جيدة على المستويين الفني والجماعي.



وأشار مدير الكرة إلى أن أجواء المباراة من أرضية الملعب (الترتان) ودرجة الحرارة والرطوبة المرتفعة كلها عوامل تزيد من صعوبة اللقاء.. مؤكدا ثقته في قدرة لاعبي الأهلي على تحقيق نتيجة إيجابية والتغلب على كل الصعوبات؛ للاستمرار في صدارة ترتيب المجموعة.



وأضاف عبد الحفيظ أن خبرات لاعبي الأهلي وإمكانياتهم قادرة على الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة.