"التنمية المحلية": قطعنا شوطًا كبيرًا في ملف القمامة

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وارة التنمية المحلية، أن الوزارة تواصل التنسيق مع الجهات المعنية بملف منظومة النظافة، لافتًا إلفى أن الفترة المقبلة ستشهد مفاجئات بشأن هذا الملف.



وأضاف قاسم لـ"الدستور" أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، يتابع بشكل دوري كافة أعمال وتطورات المحافظين بهذا الشأن، مؤكدًا حرصه على الالتزام بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة التخلص الآمن من القمامة.



وأشار إلى أن المحافظات، بدأت فعليا العمل على أرض الواقع، وتم الانتهاء من دراسات التصور لمنظومة النظافة الجديدة، لافتا إلى أن المحافظين قطعوا شوطًا كبيرًا في هذا الملف.