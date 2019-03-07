التحقيق مع موظف بحي السيدة زينب نصب على أهالي "تل العقارب"

تباشر نيابة السيدة زينب تحت إشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية، التحقيق مع موظف بحي السيدة زينب، لاتهامه بالنصب على الأهالي.



وقررت النيابة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء الضحايا وشهود العيان لسؤالهم في الواقعة، وطلب تقرير من حي السيدة زينب عن ماهية وطبيعة عمل المتهم في الحي، ومسئوليته تجاه المواطنين



كان قسم شرطة السيدة تلقى بلاغًا من عدد من المواطنين يفيد بتعرضهم للنصب من قبل أحد الموظفين بالحي، والاستيلاء على أموالهم مقابل تخصيص لهم محلات للايجار في مشروع تطوير العشوائيات بتل العقارب.



انتقلت الأجهزة الأمنية وتمكنت من ضبط المشكو في حقه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة التي تباشر التحقيقات.