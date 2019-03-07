262.52 مليون جنيه أرباح "ابن سينا فارما" خلال 2018

كشفت القوائم المالية لشركة "ابن سينا فارما" ارتفاع أرباحها خلال العام الماضي 2018، بنسبة 54%، لتصل إلى 262.52 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2018، مقابل أرباح بلغت 170.13 مليون جنيه في العام السابق له.



وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال العام الماضي إلى 13.6 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 9.8 مليار جنيه في العام السابق له.



وكشفت القوائم المالية لشركة "ابن سينا فارما" ارتفاع صافي ربح الشركة خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بنسبة 31.6%، على أساس سنوي، لتسجل صافي ربح بلغ 188.3 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 143.1 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.