مصر وتونس.. قواسم مشتركة ومصير واحد

يعقد وزيري خارجية مصر وتونس، اليوم الخميس، بمقر وزارة الخارجية الاجتماع الخاص بآلية التشاور السياسي بين البلدين، والذي يتطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وتتسم العلاقات السياسية بين مصر وتونس بالقوة والمتانة، وينعكس التفاهم بين البلدين فى المواقف المتشابهة التى تتبناها الدولتان تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مواجهة الإرهاب والتطرف والقضية الفلسطينية، وتحرص البلدان على التشاور وتنسيق المواقف فى مختلف المحافل الدولية والإقليمية بما يحقق مصالحهما المشتركة.



ويجمع البلدين العديد من القواسم المشتركة، حيث كانتا في مقدمة دول الربيع العربي وشهدتا تجربة تحول، فقد قامت ثورة الياسمين في تونس وأعقبتها ثورة 25 يناير في مصر، ثم شهدت الدولتين ظهور القوى الإسلامية علي الساحة ووصولها للسلطة وفشلها في الإدارة، ما أدى لحدوث انتكاسة ورغبة في التغير ترجمت في تونس بإقامة انتخابات وفي مصر بقيام ثورة 30 يونيه، وتواجه الدولتين تحديات مشتركة وفى مقدمتها مواجهة الإرهاب التكفيري المسلح، وتحركات جماعة الإخوان المسلمين في البلدين.وتجمع البلدين علاقات تاريخية مميزة علي كافة المستويات وخاصة في المجال الاقتصادي والثقافي



وتمثل اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصرى ورئيس الحكومة التونسية الإطار الشامل المنظم للعلاقات بين البلدين. وتعقد اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة بين البلدين بالتبادل وينبثق عنها لجان قطاعية وفنية في مجالات مختلفة أهمها لجنة المشاورات السياسية، واللجنة التجارية المشتركة، اللجنة الجمركية المشتركة، اللجنة القنصلية المشتركة، اللجنة الفنية للاستثمار، اللجنة الفنية المشتركة في مجال الكهرباء، اللجنة الفنية المشتركة للنقل البري، اللجنة الفنية المشتركة للنقل البحري، اللجنة الفنية المشتركة للنقل الجوي، لجنة الاتصال والمتابعة في مجال الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، اللجنة المشتركة للتعاون في مجال الشئون الإسلامية، لجنة الخبراء المشتركة في مجال الضمان الاجتماعي.



وفي إطار الآلية الثلاثية حول الأزمة الليبية، قام سامح شكرى وزير الخارجية بزيارة لتونس في ديسمبر 2017، حيث بحث الاجتماع آخر مستجدات الشأن الليبى فى إطار آلية دول الجوار العربي الثلاثية لليبيا استكمالًا للمباحثات الدورية بين الوزراء الثلاثة، كما استقبل الرئيس التونسى الباجي قائد السبسي سامح شكري وزير الخارجية وذلك على هامش الاجتماع الوزارى، وبحثا الجانبان آخر التطورات في ليبيا، واستعرض الجهود المصرية من أجل دعم المسار السياسي وخطة المبعوث الأممي لليبيا، فضلًا عن الجهود المصرية المبذولة لتوحيد المؤسسات العسكرية في ليبيا والتي تحظى بدعم وتأييد كافة الأطراف الليبية الفاعلة والشركاء الإقليميين والدوليين.



وفي إطار اجتماعات آلية التشاور الثنائي قام وزير الخارجية سامح شكري بزيارة إلى تونس في 24 يناير 2017 لترأس وفد مصر في اجتماعات آلية التشاور السياسي بين البلدين، واستقبله آنذاك الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، كما بحثا الجانبان سبل تفعيل آليات العمل العربي المشترك، والقضايا ذات الاهتمام المشترك عربيًا وأفريقيًا ودوليًا.



كما قام رئيس وزراء تونس يوسف الشاهد بزيارة لمصر في 11 نوفمبر 2017، للمشاركة في فعاليات الدورة 16 للجنة العليا المصرية-التونسية.



وفي يناير من العام الجاري، قام خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية التونسي بزيارة لمصر بصفته مبعوث رئيس تونس لتسليم الرئيس عبد الفتاح السيسى الدعوة لحضور القمة العربية المقبلة في تونس، كما استقبله سامح شكري وزير الخارجية، وبحثا الجانبان أوجه تعزيز العلاقات الثنائية ومجمل تطورات القضايا الإقليمية محل اهتمام البلديّن.



كما بحثا أيضًا تطورات الأوضاع في سوريا، وأبرز مستجدات القضية الفلسطينية، فضلًا عن بحث سبل تنسيق جهود مكافحة الإرهاب على نحو يُحقق آمال الشعوب في الوصول إلى مزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.