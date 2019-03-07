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الخميس 07/مارس/2019 - 12:05 م

محافظ القليوبية: بدء حملات "تنظيم الأسرة" الأحد

الدكتور علاء عبد
الدكتور علاء عبد الحليم
أ ش أ
dostor.org/2543781

ناقش الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، اليوم، استعدادات المحافظة للحملة القومية لتنظيم الأسرة والمحدد انطلاقها الأحد القادم.

وأشار إلى أنه تم تقسيم المحافظة إلى مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولي من يوم 10 إلى 14 مارس في إدارات (بنها – كفر شكر – شبين القناطر – القناطر الخيرية –قليوب –شبرا شرق - العبور) وتعقبها المرحلة الثانية من يوم 17 إلى 21 مارس في إدارات (طوخ – الخانكة – شبرا غرب– قها).

وأكد المحافظ، فقا لبيان للمحافظة اليوم، أن الحملة تهدف إلى خفض معدل النمو السكاني مع تحسين الخصائص السكانية لهم وتنمية مفهوم الأسرة الصغيرة ورفع معدل الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصرف الأدوية بالمجان من خلال العيادات الثابتة والمتنقلة، والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، مطالبا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق والتعاون وتوفير كل ما يلزم القائمين على الحملة لتأدية مهامهم بكل سهولة ويسر.

من جانبه، أشار الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة، إلى أن القليوبية تعد من أكثر المحافظات التي حققت نجاحات في مجال تنظيم الأسرة، فقد حصلت على المركز الأول العام الماضي، واستعدت المحافظة لحملة هذا العام بـ18 موقعا متحركا و250 موقعا ثابتا.

وقالت الدكتورة منال عمران، مدير عام إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، إن الحملة تهدف إلى زيادة أعداد المنتفعات الجدد لوسائل تنظيم الأسرة وخفض نسبة المنقطعات عن الوسائل وتحسين الخصائص السكانية للمرأة وزيادة المشاركة المجتمعية في حل المشكلة السكانية والتصدي للمفاهيم الخاطئة وخلق تعاون بين الجهات المشاركة في الحملة.

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