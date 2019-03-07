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الخميس 07/مارس/2019 - 12:03 م

"حان وقت التغيير".. الرميثي يعلن ترشحه رسميا لرئاسة الاتحاد الآسيوي

محمد خلفان الرميثي،
محمد خلفان الرميثي،
dostor.org/2543778

أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة في الإمارات محمد خلفان الرميثي، ترشحه رسميا، الخميس، لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، معتبرا أن وقت التغيير قد حان، وأن القارة "تستحق أفضل".

وفي حفل أقيم في متحف اللوفر أبو ظبي، اعتبر "الرميثي" أن "كرة القدم في آسيا تفشل"، وأن 'السلطة تم استغلالها بعكس مصالح شعوب القارة".

وتابع المرشح الذي ينافس الرئيس الحالي الشيخ البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة، والقطري سعود المهندي: "آسيا تستحق أفضل، الآن حان وقت التغيير، حان وقت التعامل مع الممارسات الخاطئة (...) مع أخطاء الماضي".

وعرض القائد السابق لشرطة أبوظبي الخطوط العريضة لبرنامجه، والتي تشمل ضمان استقلالية الاتحادات الوطنية ودعم كل منها بمليوني دولار سنويا، وتعزيز كرة القدم النسائية في القارة.

أضاف: "اليوم لدينا فرصة لكتابة التاريخ"، متحدثا عن إطلاق مسابقات قارية جديدة على صعيد الأندية، وأخرى مخصصة للنساء والناشئين.

وتعهد "الرميثي" الذي بدأ مؤتمره بالوقوف على خشبة المسرح مع مجموعة من الأطفال، وعرض شريط مصوّر عن شغفه بكرة القدم، وشعار حملته "جعل كرة القدم عادلة".

وأكد "الرميثي" رغبته في "مشاركة شغفي ورؤيتي لكرة القدم الآسيوية"، ومشددا على أنه في حال انتخابه وعدم تمكنه من البدء بتحقيق ما وعد به، سيقوم بالتنحي عن منصبه.

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