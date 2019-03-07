الخميس.. عرض مسرحية "بركات" بقصر ثقافة بيلا بكفر الشيخ

يشهد مسرح قصر ثقافة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي، مساء يوم الخميس القادم الموافق 14 مارس، تنظيم العرض المسرحي "بركات"، والذى يستمر عرضه لمدة 5 أيام.



ويدور العرض حول تواجد مجموعة من الممثلين، قليل منهم يستطيع ويقدر على موهبة التمثيل والنصف الآخر لا يفقه عنها شيئًا، فيحدث صراع بين أعضاء الفرقة والمسئولين فيها وهم "مدير المسرح والمخرج"، على أن يتم الموافقة على عمل مسرحية وهى "السيرة الهلالية"، وبالفعل يتم تجسيد المسرحية من أعضاء الفريق المتواجدين فى "القهوة"، بينما يُحرك أحداثها "القصاص" وهو القهوجى الذى يُحرك جميع أحداث العرض بطريقته الهزلية، ومع ذلك فهو يظهر فى بعض الأحيان جادًا بعض الشئ، ثم يتم توضيح الصراع القائم بين مجموعة الملك حازم وهم "الهلالية" ومجموعة الملك الزحلان خلال باقى أحداث المسرحية.



مسرحية "بركات"، من إخراج أحمد السروجى، وتأليف مجدى الحمزاوى، وديكور حسين راشد، وتصميم ملابس حسين راشد، وتنفيذ ملابس حسنين، ومخرج منفذ محمد عطوة، وبطولة خالد سلام، وفاروق جبر، ومحمد الحماقى، وعبد الله عساكر، وسامح سليت، وإبراهيم ناصف، وباسل على، وعبد الرحمن معانى، ومحمد عطوة، وعامر المتولى، وعماد صبحي، ومحمد الزيادي، وعلاء طارق، ومنال عرفة، وأمانى بكر، ومحمد عبد الله، ونورهان رضا.

