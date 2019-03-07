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اقتصاد
الخميس 07/مارس/2019 - 12:02 م

بتكليف من الرئيس.. وفد حكومى يزور تشاد لبحث تعزيز الاستثمارات

السيسى
السيسى
حسن كامل
dostor.org/2543775

بدأ وفد مصرى يضم الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وشركتى القابضة للتشييد والتعمير والقابضة للأدوية والكمياويات والمستلزمات الطبية، التابعين لوزارة قطاع الإعمال العام، إضافة إلى أعضاء من جمعية رجال الأعمال المصريين ومجموعة من الشركات المصرية فى مجالات الصحة والدواء والتشييد والبناء، زيارة صباح اليوم الخميس، إلى تشاد، لدراسة أوجه التعاون والاستثمار مع الجانب التشادى.

جاء ذلك بناء على تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفي إطار حرص القيادة المصرية على توطيد علاقاتها مع أشقائها الأفارقة.

ومن المنتظر أن يعقد الوفد المصرى عدة لقاءات مع كل من الدكتور عيسى دوبرانج، وزير الاقتصاد والتنمية التشادى، وعبدالرحمن مختار، وزير البنية التحتية التشادى، وعزيز صالح، وزير الصحة العامة التشادى، وعائشة بريمة، وزيرة استصلاح الأراضى والسكن والتمدن التشادية، وأمير الدودو، رئيس غرفة التجارة والصناعة، وكل من المجلس الوطنى لأصحاب الأعمال التشادى والوكالة الوطنية للاستثمارات والصادرات التشادية، وذلك لبحث تعزيز الاستثمارات المشتركة خاصة فى مجالى الأدوية والبناء والتشييد، وإقامة مجلس رجال أعمال مصرى تشادى لفتح أسواق خارجية للصادرات المصرية بين مصر وتشاد، وتنشيط حركة التبادل التجارى، إضافة إلى التعاون فى مجالات الثروة الحيوانية والنقل البرى والطيران والموارد المائية والرى.

وأكدت الدكتورة سحر نصر أن الزيارة فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس لتعميق العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات المشتركة وتعزيز التبادل التجارى مع دول القارة الإفريقية، خاصة دول الجوار ومنها تشاد، وبحث سبل تطوير البنية الأساسية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي عبر الحدود، وهي العناصر التي تأتي ضمن أولويات رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي.

وذكرت الوزيرة أن الوفد المصرى يضم عددًا من الشركات المصرية فى إطار تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية والاستثمار على مستوى البلدان الإفريقية، وتشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم لإفريقيا ومنها دولة تشاد، فى إطار قرار الرئيس خلال ختام منتدى إفريقيا 2018 بإنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في إفريقيا، للمشاركة في تنمية القارة والاستفادة من الفرص الهائلة المتوفرة بها، وزيادة التعاون الفني مع دول القارة في مجالات الاستثمار في رأس المال البشرى، والتحول الرقمى، وإدارة التمويلات الدولية، والحوكمة ونظم المتابعة والتقييم.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن الزيارة فى إطار خطة مصر لتحقيق التنمية الاقتصادية بإفريقيا فى مجال مكافحة أمراض القارة، وفقًا لتوجيهات الرئيس خلال رئاسته الاتحاد الإفريقى العام الجارى، حيث يأتى نقل الخبرات المصرية للدول الإفريقية الشقيقة في مجال مكافحة الأمراض، وخاصةً الأمراض غير السارية من أهم أولويات أجندة مصر أثناء رئاستها الاتحاد الإفريقي، في إطار ما نفذته مصر من أكبر مبادرة رئاسية للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، وحققت نجاحات كبيرة وسجلت أرقامًا قياسية.

وأشارت إلى وضع استراتيجيات قومية وخطط عمل للوقاية من الأمراض غير السارية والسرطان ومكافحة والإعاقة وزيادة الوعي الصحي بشكل عام في القارة الإفريقية.

وأوضحت أن مصر ماضية فى خلق بيئة خصبة لتحفيز كافة المستثمرين لتكثيف الاستثمار في مجال الأدوية، مؤكدة العمل على تعزيز تصنيع المنتجات الحيوية لعلاج الأورام، حيث سيتم تصنيع حوالي 70 منتجًا محليًا لعلاج الأورام بنهاية عام 2019، كما تعكف مصر حاليًا على المشروع القومى لتجميع وتصنيع البلازما لسد احتياجات السوق المصري والإفريقى من مشتقات البلازما.

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