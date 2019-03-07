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الخميس 07/مارس/2019 - 12:01 م

"سفر برلك" تسلّط الضوء على حقبة مهمّة من تاريخ الجزيرة العربية

سفر برلك تسلّط الضوء
جمال عاشور
dostor.org/2543773

صدر حديثًا عن دار الساقي للنشر والتوزيع ببيروت رواية "سفر برلك"، لـ"مقبول العلوي"، لتسلّط الضوء على حقبة مهمّة من تاريخ الجزيرة العربية، ومرحلة ما يعرف بـ "سفر برلك".

مقبول العلوي روائي وقاص سعودي، صدر له عن دار الساقي: "فتنة جدّة" (القائمة الطويلة لجائزة"بوكر" العربية 2011)، "البدوي الصغير" (جائزة "سوق عكاظ" 2016)، "زرياب" (جائزة أفضل رواية لكاتب سعودي، معرض الرياض 2015)، "القبطي" ("جائزة الطيب صالح" 2016)، "طيف الحلاج"، "زهور فان غوخ".

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