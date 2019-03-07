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الخميس 07/مارس/2019 - 11:11 ص

الدفاع الروسية: رصد 55 انتهاكًا لنظام الهدنة في سوريا خلال 24 ساعة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
dostor.org/2543682

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد، خلال الـ24 ساعة الماضية، 12 انتهاكًا لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركي 43 انتهاكًا، ووقعت هذه الانتهاكات في محافظات (اللاذقية، وإدلب، وحماة، وحلب).

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الخميس- أن مركز المصالحة الروسي في سوريا نفذ عملية إنسانية واحدة تم خلالها إيصال 500 سلة غذائية تزن 2.165 طن إلى قرية حافة بريف اللاذقية، مشيرا إلى أنه بشكل عام تم تنفيذ 2077 عملية إنسانية بإجمالي مساعدات إنسانية بلغ 3292.64 طن.

وأوضحت أنه لم يتم توقيع أي اتفاقيات، خلال الـ24 ساعة الماضية، بشأن انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، وبلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليًا 2518 مركزا، لافتة إلى أنه لم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي قبلت بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية والذي يبلغ 234 فصيلًا.

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