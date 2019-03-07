بوتين يبحث مع "الأمن القومى الروسى" أوضاع مخيم الركبان بسوريا

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميترى بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين بحث مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن القومى الروسي الشأن السوري، مع التركيز على الأوضاع في مخيم الركبان للاجئين.



وقال بيسكوف، في تصريح صحفى اليوم الخميس: "إنه تم أيضًا بحث زيادة نشاط الاستخبارات الأجنبية قرب الحدود الروسية".



وأضاف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية: "جرى تبادل الآراء كذلك بشأن قضايا التنمية الاجتماعية الاقتصادية الراهنة في روسيا".