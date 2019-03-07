ضبط زعيم عصابة سرقة بوابات الحديد من "ابنى بيتك" بأسيوط

تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، من ضبط عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط، وذلك أثناء قيامه بسرقة أبواب حديدية من المنطقة السكنية الرابعة "ابنى بيتك" بدائرة قسم شرطة أسيوط الجديدة.



بمواجهة المتهم "أيمن. ف. م" 39 سنة، أقر بتكوينه تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة الأبواب الحديدية بالاشتراك مع آخرين "محددين" مستخدمين السيارة رقم (ى رج 3628) نقل قيادة المتهم الأول، وأقر بارتكابهم الجريمة.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المسروقات، واستدعاء المُبلغين، وتعرفوا على المسروقات الخاصة بهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجار تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.