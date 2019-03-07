رئيس وزراء الكويت يبحث مع وزير روسي تعزيز التعاون الاقتصادي

بحث رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، اليوم الخميس، مع وزير روسيا لشؤون شمال القوقاز سيرجي تشيبوتاروف، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.



وتناول الطرفان - خلال اللقاء الذى عقد بقصر السيف، بحضور وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي الدكتور خالد علي الفاضل – نتائج أعمال اجتماع اللجنة الكويتية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، والتي استضافتها الكويت على مدى 3 أيام.



تجدر الإشارة إلى أن انعقاد أعمال اجتماع اللجنة الكويتية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، تأتي تزامنا مع الزيارة التى قام بها وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف إلى الكويت على مدى يومين، والتى التقى خلالها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وعقد خلالها جلسة مباحثات رسمية مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، قبل أن يغادر أمس متوجها إلى الإمارات.