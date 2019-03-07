روسيا ترصد 12 خرقًا لنظام وقف العمليات العسكرية في سوريا

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية-التركية في سوريا، رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 12 خرقًا لنظام وقف العمليات العسكرية.



وأشارت الدفاع الروسية -في بيان- إلى أنه تم رصد 4 حالات لخرق نظام وقف العمليات العسكرية في محافظة اللاذقية، فيما تم رصد ثلاث حالات في إدلب و3 في حماة وحالتين في حلب.



وفي نشرتها اليومية، أوضحت وزارة الدفاع أن مركز المصالحة الروسي نفذ عملية إنسانية واحدة حيث تم من خلالها إيصال 500 سلة غذائية إلى قرية حافة بريف اللاذقية.