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الخميس 07/مارس/2019 - 11:02 ص

لأول مرة.. تنفيذ تجربة "الأسماك المدخنة" في بحيرة ناصر

لأول مرة.. تنفيذ
أ ش أ
dostor.org/2543674

قالت الدكتورة ألفت دنقي مدير مشروع تشغيل الشباب بمحافظة أسوان وممثل المركز الدولي للأسماك بالمحافظة، إنه يتم حاليًا تنفيذ مشروع متكامل لتطوير أنشطة الصيد والاستزراع السمكي داخل بحيرة ناصر ممول بين الصندوق السويسري للتنمية والمركز الدولي للأسماك.

وأوضحت أن المشروع الذي ينفذ لمدة 18 شهرًا، يستهدف فئات الصيادين في بحيرة ناصر والشباب المقبلين على العمل في القطاع الخاص خاصة في مجال صيد وتصنيع الأسماك في إطار تنفيذ توجيهات خطة الدولة في هذا الإطار.

وأضافت مدير مشروع تشغيل الشباب بمحافظة أسوان، في مؤتمر تخريج دفعة جديدة من الشباب الذين تم تأهيلهم في مجال الإستزراع السمكي وريادة الأعمال في مشروعات تدخين الأسماك، أنه لأول مرة على مستوى محافظة أسوان ومحافظات الصعيد يتم إدخال تجربة تنفيذ مشروعات شبابية فى مجال تدخين الأسماك ببحيرة ناصر حيث تم تنفيذ التجربة على أسماك بحيرة ناصر المميزة مثل البلطي والراية والساموسى والبويزة.

وأشارت الدكتورة ألفت في المؤتمر، اليوم الحميس، إلى أنه تم فعليًا تأهيل وتدريب 15 شابًا وشابة من بينهم طلاب بكلية تكنولوجيا ومصايد الأسماك بجامعة أسوان على تنفيذ مشروعات تدخين الأسماك وتدوير مخلفات الأسماك في صناعات تكاملية من بينها الصناعات الجلدية.

ومن جانبه، قال مدير المركز الدولي للأسماك بمصر الدكتور أحمد نصر الله أن المركز بدأ حاليًا تنفيذ خطة متكاملة للارتقاء بالمخزون السمكي داخل بحيرة ناصر وتنمية وتطوير المصايد بالبحيرة من خلال 3 محاور رئيسية تتمثل في تنمية مصايد البحيرة من خلال تطوير آليات ونظم الصيد المتبعة وتعظيم دخل الصياد والقيمة المضافة للمنتج السمكي.

وأوضح أن محور معاملات ما بعد الحصاد يتضمن الاستفادة من المنتج السمكي بالطرق السليمة لطرحة داخل الأسواق سواء عن طريق البيع مباشرة أو بطرق تمليح أو تدخين الأسماك أو الإستفادة من مخلفات الأسماك فى صناعات تكاملية كالصناعات الجلدية.

وفي محور الإرتقاء بالمخزون السمكي فى البحيرة الذي يتمثل في مجالات الاستزراع السمكى تم دعم 25 مزرعة سمكية داخل البحيرة من خلال تقديم الدعم الفنى والمساهمة فى استخراج تراخيص الصيد والتسويق للأسماك.

وأضاف مدير مركز الأسماك الدولى بمصر أنه بالتواصل مع وزارة الزراعة تم الخروج بتوصيات لتفعيلها من قبل مسئولى هيئة الثروة السمكية وبحيرة ناصر أهمها التصدي بكل حزم لطرق الصيد الجائر للأسماك للحفاظ على المخزون السمكي فى بحيرة ناصر مع التوصية بإتباع أفضل أساليب ووسائل الصيد بالإعتماد على اللوائح المنظمة لذلك، مشيرًا إلى أن المركز الدولى للإسماك أسهم في توفير 58 وحدة طاقة شمسية لعشش ومناطق إعاشة الصيادين ببحيرة ناصر إلى جانب تدريب ألف صياد على أفضل ممارسات الصيد لضمان الحفاظ على المخزون السمكى بالبحيرة والذى يصل حاليا إلى 22 ألف طن.

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