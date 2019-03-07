تعديلات برلمانية جديدة على قانون هيئة السكك الحديدية

قال النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه تقدم بتعديلات جديدة على قانون الهيئة القومية للسكك الحديدية.



وكشف العليمي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، عن ملامح التعديلات الجديدة على القانون، والتي تتضمن إمكانية اشتراك الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر في إدارة وتشغيل وصيانة شبكات السكك الحديدية على المستوى القومي، وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها، وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة، وتنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض، وتطوير خدماتها في جميع أنحاء الجمهورية.