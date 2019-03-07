الأسهم الأوروبية تتراجع قبيل اجتماع البنك المركزي

تراجعت الأسهم الأوروبية أكثر عن أعلى مستوى في خمسة أشهر اليوم الخميس، قبيل اجتماع للبنك المركزي الأوروبي الذي من المتوقع أن يقلص توقعات النمو ويلمح إلى جولة جديدة من القروض زهيدة التكلفة لبنوك منطقة اليورو.



وتراجع قطاع البنوك الأوروبي بفعل بيع لجني الأرباح بعدالمكاسب التي تحققت توقعا لبرنامج قروض المركزي الأوروبي، في حين واصل قطاع السيارات المعتمد على التصدير انخفاضه بفعل المخاوف المتعلقة بتباطؤ النمو الصيني.



وتعرضت أسهم الموارد الأساسية لضغوط مع انخفاض أسعار النحاس في حين لم تكن مكاسب قطاعات مثل الاتصالات والمرافق، المفضلة في أوقات الضبابية الاقتصادية، كافية لتعويض الضعف الذي حل بالسوق عموما.



وكان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.4%، في حين نزل كل من داكس الألماني وفايننشال تايمز 100 البريطاني 0.5 %.



وزاد مؤشر قطاع البنوك الإيطالية، أكبر مستفيد من جولة قروض البنك المركزي الرخيصة السابقة، 0.1 % لكن أسهمه ظلت دون ذرى الجلسة السابقة.