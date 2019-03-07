نيابة الإسكندرية تستدعى مسؤولي "المياة وشرق التعليمية" للتحقيق

قرر المستشار محمود الغايش المحامي العام لنيابات شرق الكلية بالإسكندرية، استدعاء مسؤولي شركة مياه الشرب، ويوسف الديب، مدير إدارة شرق التعليمية، للإستماع الي اقوالهم في واقعة اختناق 17 طالبة بمجمع مدارس السيوف تم نقلهم للمستشفى بالإضافة إلى 31 أصيبوا باختناقات محدودة، بعد تسريب غاز الكلور من محطة مياة الشرب الكائنة بجواره.



كما استمعت النيابة إلى شهادة المعلمين، والطلاب المصابين الذين أكدوا انهم فوجئوا برائحة كريهة تنبعث داخل الفصول، وعلى الفور قاموا المعلمين بإخبارهم بضرورة مغادرة المدرسة، وأضافوا أن بعض الطالبات أصيبت بـ"كحة"، ثم غادروا المدرسة وأثناء خروجهم شاهدوا سيارات الإسعاف داخل المدرسة أثناء نقل الطالبات المصابين.



كما انتقل فريق من النيابة العامة، إلى شركة مياه الشرب لإجراء المعاينة اللازمة آثار الواقعة، والوقوف على الأسباب التى أدت إلى ذلك، وسؤال العاملين بالشركة.



كان المحام العام لنيابات شرق الإسكندرية الكلية، امر بتشكيل فريق من نيابة باب شرقي، ضم كلا من المستشار عبدالعزيز سامي، والمستشار إسلام عبدالله والمستشار محمد النجار والمستشار محمود عبدالعظيم، وسكرتارية مايكل مراد وياسر تريكة ورضا رجب، للانتقال إلى الطلاب المصابين في مستشفى جمال عبدالناصر، للاستماع لأقوال كل من ندى أحمد جاد 17 سنة مدرسة إيزيس، شيماء السعيد عبدالرحمن 13 سنة مدرسة فاطمة الزهراء، شروق عادل عبد الحميد 17 سنة مدرسة إيزيس، منة الله هشام عبدالوهاب 17 سنة مدرسة إيزيس، منة أيمن جودة 16 سنة مدرسة إيزيس، رودينا السيد حسن 16 سنة مدرسة إيزيس، أميرة حسني مبارك 16 سنة مدرسة فاطمة الزهراء، زينب محمد عبداللطيف 17 سنة مدرسة إيزيس، أمل أحمد السيد 40 سنة مدرسة بمدرسة محمد حافظ، فاطمة رجب 13 سنة مدرسة الأزهر، رحمة ابراهيم احمد 17 سنة مدرسة ايزيس، والذين أقروا خلال الإدلاء بأقوالهم أنهم تعرضوا لحالة إعياء شديدة بسبب تسريب غاز الكلور، وتم حجز 3 حالات بالعناية المركزة و5 تحت الملاحظة و3 بالصدرية.



كان اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، يفيد حدوث تسرب غاز من محطة مياه الشرب بمنطقة السيوف، ما أدى لانتشار الرائحة ووصولها لمجمع مدارس مجاور له.



انتقل قيادات مديرية الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم إخلاء مجمع المدارس بالكامل، خوفا من حدوث اختناقات بين التلاميذ.



وتبين من الفحص حدوث تسرب غاز الكلور من محطة مياه الشرب وأسفر عن إصابة 15 تلميذا باختناق واثنين من المعلمين، وتم نقل 14 حالة منهم لمستشفى جمال عبدالناصر و3 حالات لمستشفى الطلبة بسبورتنج، وحالتهم مستقرة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة لتولي التحقيقات.