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الخميس 07/مارس/2019 - 10:56 ص

"التخطيط": نحتاج 470 مليون فرصة عمل لاستيعاب العمالة الجديدة

الدكتورة هويدا بركات،
الدكتورة هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية
أميرة ممدوح
dostor.org/2543662

أكدت الدكتورة هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أنه توجد حاجة لخلق 470 مليون فرصة عمل لإستيعاب العمالة الجديدة التي ستلتحق بسوق العمل العالمي في الفترة بين عامي 2016 و2030، مضيفه أن هناك تحديات اجتماعية تواجه قطاع العمالة والتشغيل تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة عن المعدلات العالمية، تراجع نسبة اعتماد الدول العربية على العمالة المصرية، ضعف الوعي لدى الشباب بأهمية العمل الحر.

وأشارت الدكتورة هويدا بركات، خلال كلمتها في الندوة الوطنية حول العمل اللائق فى خدمة التنمية المستدامة نظمتها وزارة القوي العاملة، إلي بعض الأرقام والحقائق التى تخص قطاع العمالة والتشغيل حيث انخفضت البطالة في العالم من6.4 % في عام 2007 إلى 5.6 % في عام 2017، وعلى الصعيد العالمي هناك 61% من العمال في مجالات عمل غير رسمية في عام 2016، وتبلغ الفجوة في الأجور بين الجنسين نسبة 23% لصالح الرجال، وحول الأهداف الخاصة بالتشغيل والعمالة في رؤية مصر 2030.

وأضافت "بركات" أن الاستراتيجية تبنت ضمن محورها الأول الخاص بالتنمية الاقتصادية هدف خفض معدلات البطالة ومضاعفة المعدلات الإنتاجية وتوفير فرص عمل لائق ومنتج، وتم تحديد مؤشري معدل البطالة ونسبة مشاركة المرأة في قوة العمل لقياس مدى تحقيق هذا الهدف، حيث استهدفت الاستراتيجية خفض معدل البطالة من 12.8% في نهاية عام 2015 إلى 10% بحلول عام 2020 ثم إلى 5% بحلول عام 2030، كما استهدفت رفع نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل من 22.8% في نهاية عام 2015 إلى 25% بحلول عام 2020 ثم إلى 35% بحلول 2030.

وفيما يتعلق بالنهوض بمستويات التشغيل بالبرنامج الحكومى 2018-2022 قالت بركات أنه تبرز أهمية قضية التشغيل نظرًا للنمو السكاني السريع وما يترتب عليه من تزايد مُطرد في المعروض من القوة العاملة حيث تبلغ نسبة المتعطلين نحو 3.2 مليون فرد، مضيفة أنه من المُستهدف توفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويًا بإجمالي 3.6 مليون فرصة، منها 18٪ في الزراعة و22٪ في الصناعة والتعدين، و13٪ في التشييد والبناء، و16٪ في تجارة الجملة والتجزئة، و10٪ في كلً من النقل والسياحة، و11٪ في الخدمات المالية والاجتماعية والشخصية.

وحول الوضع الحالي فيما يخص معدلات البطالة في مصر أشارت الدكتورة هويدا بركات إلى انخفاض معدل البطالة بين الإناث من 24.8% إلى 22.4% خلال الربع الأول 182019 مقارنة بالربع المناظر من 172018، وأن معدلات البطالة بدأت في الانخفاض حيث كانت في بداية خطة الإصلاح الاقتصادي 13.2% حتى وصلت اليوم إلي 9.9% مما يعنى أن كل تلك الجهود المبذولة كانت لها اثر في توفير مزيد من فرص العمل.

وفي هذا الإطار أشارت "بركات" إلى مشروع رواد 2030 الذي يهدف إلى رفع وعي الشباب بالعمل الحر وفكر ريادة الأعمال، وتأتي ضمن التحديات الاجتماعية، كذلك غياب العدالة في توزيع الأجور والموارد، بالإضافة إلى التحديات البيئية كتدهور البيئة والنظم الايكولوجية مما كان له آثار سلبية على الأنشطة الإنتاجية، وانخفاض إنتاجية العامل نظرا لتدهور صحته الناتجة عن التلوث البيئي.

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