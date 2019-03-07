"داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم أفغانستان

أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم أسفر عن مقتل 16 عاملًا بشركة للبناء شرقي أفغانستان، أمس الأربعاء.



ونقلت وكالة "أعماق"، الناطقة باسم الجماعة، أن الهجوم استهدف مطارًا بجلال آباد عاصمة إقليم ننكرهار شرقي البلاد.



وزعم التنظيم أن الهجوم أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من القوات الأمريكية والأفغانية.



وكان عطاء الله خوجياني المتحدث باسم حاكم الإقليم صرح بأن الهجوم استهدف شركة تقع قبالة المطار.



وبدأ الهجوم في الساعة الخامسة صباح أمس.



وأضاف خوجياني أن خمسة من منفذي الهجوم قُتلوا وأن قوات الأمن أبطلت خلال العملية سيارة مفخخة وسترتين ناسفتين.



ولم يتضح على الفور سبب استهداف الشركة التي أكد خوجياني، لوكالة الأنباء الألمانية، أنها شركة محلية.