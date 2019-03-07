تشكيل لجنة هندسية لمعاينة عقارات مجاورة للعقار المنهار بالزيتون

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، صباح اليوم، بلاغا عن انهيار عقار بنطاق حي الزيتون وبانتقال رئيس الحي والأجهزة المعنية لموقع العقار الكائن في 14 شارع صادق زايد المتفرع من شارع المطرية بالزيتون، تبين انهيار العقار بالكامل المكون من أرضي وثلاثة أدوار خالي من السكان.



وأصدر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة تعليماته بتشكيل لجنة هندسية من الحي لمعاينة العقارات المجاورة للتأكد من عدم تأثرها بالانهيار مع عمل الصلبات اللازمة حين الانتهاء من رفع المخالفات.