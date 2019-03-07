القبض على ناشط سياسي يغني أغنية احتجاجية مشهورة في إندونسيا

ألقت قوات الأمن الأندونيسية القبض على الناشط الحقوقي روبرتوس روبت، حيث قام الأخير ببث فيديو له وهو يغني أحدى الأغنيات المعارضة، وفقًا لصحيفة الجارديان.



وكان الناشط يغني أغنية ولدت في "كاميسان"، وهي مظاهرة أسبوعية لحقوق الإنسان تقام أمام قصر الولاية في جاكرتا كل يوم خميس.



يذكر أن روبرتوس روبت عضو في مجلس إدارة منظمة العفو الدولية، وهو الناشط في مجال حقوق الإنسان، وأستاذ علم الاجتماع في جامعة ولاية جاكرتا.



فيما تم توجيه الاتهام إلى الناشط المعروف، بموجب قانون المعلومات والمعاملة الإلكترونية المثير للجدل في إندونيسيا، والذي يستخدم بشكل متزايد لمقاضاة منتقدي الحكومة وإسكاتهم.