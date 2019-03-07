"دور المرأة نحو تحقيق التنمية المستدامة" بمكتبة الإسكندرية

ينظم برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي التابع لقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، مؤتمر "دور المرأة نحو خطوات فعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وذلك يومي 9 و10 مارس 2019، بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل، مكتب جمهورية مصر العربية.



يهدف المؤتمر إلى رفع مستوى وعي الفتيات بأهمية الدور التنموي الذي تلعبه المرأة في دفع عجلة الاقتصاد، وتأثير هذا الدور على آليات التنمية المستدامة دون إغفال أهمية الدور الذي تلعبه المرأة من ذوات الاحتياجات الخاصة في هذا الصدد كجزء لا يتجزأ من المجتمع.



ويشارك في المؤتمر عدد كبير من طالبات الجامعات المصرية من 16 محافظة مختلفة بهدف التعرف على الفرص والتحديات التي تواجههن في مختلف المجالات المتعلقة بمشاركتهن في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



ويتطرق المؤتمر لعدة محاور من بينها: تعريف التنمية المستدامة، المرأة ودورها في عملية التنمية المستدامة، أهمية إدماج النساء والفتيات في قطاع العلوم والتكنولوجيا والفرص المتاحة لتمويل ودعم المشروعات المستدامة، ومساهمة المرأة في الاستهلاك والانتاج المسئولان.



ويشارك في المؤتمر عدد من الخبراء في مختلف المجالات للتحدث عن أهمية التنمية المستدامة، وكذلك عرض الفرص المتاحة للطالبات المصريات من برامج ومشاريع تقدمها وتعمل عليها المؤسسات المختلفة المشاركة والتي تتيح للطالبات الفرصة لتفعيل دورهن في مسيرة التنمية والمشاركة الفعالة في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030"، وكذلك أهداف التنمية المستدامة.