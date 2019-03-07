هشام أصلان: صحوة الدراما المصرية اقترنت بصناعها الشباب

نظم صالون الجزويت الثقافي، أولى فعالياته، أمس، حيث استضاف الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، في حوار مفتوح يديره الصحفي هشام أصلان.



قال "هشام": مع رحيل الكاتب أسامة أنور عكاشة٬ وإسماعيل عبد الحافظ٬ ومع انتشار المسلسلات السورية ومن بعدها التركية في مصر٬ كنت أتصور أن الدراما المصرية في طريقها للرحيل هي الأخري٬ رغم انتمائي لجيل غريب عليه أن يقول شيئا كهذا٬ جيل يقامر دائمًا ويتقدم طوال الوقت. الموضوع له علاقة بحالة من النوستالجيا لفترات الطفولة والمراهقة اللتان ارتبطتا بالمسلسلات، لكن بعد فترة بسيطة رأينا أن الدراما المصرية حدثت لها انتعاشة بفضل كتاب جدد ومنهم عبد الرحيم كمال لأسباب عملية وموضوعية.



ويضيف: لاحظنا مع الصحوة التي حدثت للدراما المصرية وجود صناع دراما من الشباب٬ أعمالهم تتسم بالتجريب لكنها ثقيلة الوزن جدا وتخلو من ارتباكات التجربة الأولي وعلي رأسهم السيناريست عبد الرحيم كمال.