بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. جماعات كمبودية تتحدى حظر تنظيم مسيرات

تعهدت نقابات عمالية في كمبوديا وجماعات بالمجتمع المدني اليوم الخميس، بتحدي الحظر المفروض من جانب مسؤولي المدينة، وتنظيم مسيرة في أنحاء العاصمة بنوم بنه للاحتفال باليوم العالمي للمرأة.



وقالت او تيب فالين، رئيسة اتحاد العاملين في مجال الأغذية بكمبوديا إن نحو 400 شخص يمثلون نقابات وجماعات حقوقية وأخرى تابعة للمجتمع المدني يعتزمون تنظيم مسيرة إلى مكتب مجلس وزراء صباح غد الجمعة، للمطالبة بإنهاء العنف ضد النساء.



وأضافت أن المجموعة لديها مجموعة من المطالب، المتعلقة باليوم العالمي للمرأة وخطط الحكومة لدعم المساواة بين الجنسين، تشمل حماية حقوق وسلامة النساء العاملات وإنشاء مراكز رعاية أطفال مجانية وأماكن أمنة للناجيات من العنف المنزلي.



وقال ميت مياسبياكدي المتحدث باسم حكومة مدينة بنوم بنه إنه مسموح للجماعات بالاحتفال باليوم العالمي للمرأة، ولكن من غير المسموح به تنظيم مسيرات لأنها تعرقل النظام العام والأمن.



ومن المقرر الاحتفال غدا الجمعة باليوم العالمي الـ108 للمرأة، وهو يعد عطلة رسمية في كمبوديا.