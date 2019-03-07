هزيمة باريس سان جيرمان أمام مانشستر يونايتد تتصدر عناوين صحف فرنسا

تصدرت هزيمة فريق باريس سان جيرمان على ملعب حديقة الأمراء أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي (1-3) وتوديعه لبطولة دوري أبطال أوروبا عناوين الصحف الفرنسية، الصادرة اليوم الخميس.



وكتبت صحيفة (ليكيب) في عنوانها الرئيسي "سقوط جديد لباريس سان جيرمان".



وقالت صحيفة (20 دقيقة) "باريس يخسر بيده".. وكتبت صحيفة (لو باريزيان) فعبرت عن الهزيمة القاسية لنادي العاصمة الفرنسية بالعنوان التالي"إهانة مروعة لبي إس جي".



واكتفت صحيفة (لو فيجارو) بعبارة "بي إس جي يظلم، ويختفي من دوري أبطال أوروبا".. وكتبت مجلة (فرانس فوتبول) عبر موقعها الإلكتروني "باريس يسقط.. إذلال باريس.. إقصاء باريس".



بينما وصفت صحيفة (بروفانس) خسارة العملاق الباريسي بـ"ريمونتادا.. الجزء الثاني" بعد سقوطه بسيناريو مماثل أمام برشلونة في 2017.