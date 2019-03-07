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الخميس 07/مارس/2019 - 09:32 ص

انطلاق التدريب المصرى البريطاني "أحمس -1" بقاعدة محمد نجيب العسكرية

انطلاق التدريب المصرى
أ ش أ
dostor.org/2543549

انطلقت فعاليات التدريب المصرى البريطانى المشترك (أحمس -1)، والذى ينفذ لأول مرة بجمهورية مصر العربية بمشاركة عناصر من القوات البرية المصرية والبريطانية خلال شهر مارس 2019 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وميادين التدريب القتالي للمنطقة الشمالية العسكرية.

ووصلت عناصر ومعدات القوات البريطانية المشاركة في التدريب إلى القواعد الجوية والمنافذ البحرية المصرية خلال الأيام الماضية، ويشمل التدريب على العديد من الأنشطة والفعاليات والتدريب على تنفيذ الرمايات المختلفة ومكافحة الإرهاب والقتال في المدن.

وتم عقد مؤتمر تنسيق بين قادة قوات الدول المشاركة لتوحيد المفاهيم وتحقيق الدمج بين القوات.

وأكد مساعد رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة؛ أن تدريب (أحمس -1) يعد واحدًا من أرقي التدريبات المشتركة التي تنفذ بين القوات المسلحة المصرية والبريطانية بما يؤكد متانة أواصر العلاقات العسكرية بين البلدين الصديقين.

ومن جانبه أكد قائد التدريب من الجانب البريطاني أن التدريب (أحمس - 1) يؤكد على عمق الروابط بين القوات المسلحة المصرية والبريطانية ويهدف إلى توحيد العمل المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

ويهدف التدريب إلى تنمية وتعزيز العلاقات العسكرية وتبادل الخبرات وتنمية مهارات القوات المشاركة فى أعمال مكافحة الإرهاب، والتوصل لأنسب أساليب مواجهة العناصر الإرهابية والارتقاء بالمستوى التدريبي لعناصر العمل التخصصي والتدريب على مكافحة العبوات الناسفة باتباع أحدث التقنيات الفنية والتكنولوجية.

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